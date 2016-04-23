انحسار تخمة المعروض يبقي النفط فوق 45 دولاراً

صعدت أسعار النفط في ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب مع تحسن معنويات السوق وسط علامات على أن تخمة الامدادات العالمية ربما أنها تنحسر.

وقال متعاملون إن استهلاكا قويا للبنزين في الولايات المتحدة ودلائل متزايدة على تراجع الانتاج حول العالم وإغلاق حقول نفطية كلها عوامل تدعم عودة إلى الاستثمار في القطاع.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 1.3 بالمئة إلى 45.11 دولار للبرميل في حين صعدت عقود خام القياس الامريكي غرب تكساس الوسيط 1.27 بالمئة لتسجل عند التسوية 43.73 دولار للبرميل. واثناء الجلسة قفزت أسعار برنت والخام الامريكي بما يصل إلى ثلاثة بالمئة قبل أن تتراجع عن بعض مكاسبها بفعل مبيعات لجني الأرباح قبل عطلة نهاية الأسبوع.

وسجل الخامان القياسيان ثالث أسبوع على التوالي من المكاسب مع صعود برنت 4.5 بالمئة في حين قفز الخام الامريكي 8.4 بالمئة.

وأسعار النفط مرتفعة بأكثر من الثلثين منذ أن هوت إلى أدنى مستوياتها لعام 2016 خلال الفترة بين يناير كانون الثاني وفبراير.