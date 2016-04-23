نشاط حفر النفط الأميركي في أقل مستوى منذ 2009

قالت شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية إن شركات الطاقة الأميركية خفضت عدد الحفارات النفطية للأسبوع الخامس على التوالي ليصل إلى أدنى مستوى منذ نوفمبر 2009 مع مواصلتها تقليص الإنفاق على الرغم من قفزة تزيد على 60 بالمئة في أسعار الخام منذ أن هوت في فبراير إلى أدنى مستوى في حوالي 13 عاما.

وأضافت بيكر هيوز في تقريرها الأسبوعي الذي يحظى بمتابعة وثيقة أن شركات الحفر أزالت ثمانية حفارات نفطية في الأسبوع المنتهي في 22 أبريل لينخفض إجمالي عدد الحفارات قيد التشغيل إلى 343 مقارنة مع 703 حفارات كانت قيد التشغيل في الأسبوع نفسه قبل عام.

وفي 2015 خفضت شركات الحفر عدد الحفارات بمقدار 18 حفارا في المتوسط كل أسبوع وبعدد إجمالي للعام بلغ 963 حفارا، وهو أكبر انخفاض سنوي في عدد الحفارات النفطية منذ عام 1988 على الأقل.

وقبل الأسبوع الحالي، خفضت شركات الحفر عدد الحفارات النفطية بمقدار 12 حفارا أسبوعيا في المتوسط وبعدد إجمالي بلغ 185 حفارا منذ بداية العام الحالي.