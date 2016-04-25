مسؤول: الإمارات تدعم دور أوبك في تحقيق الاستقرار للنفط

قال مسؤول في وزارة الطاقة الإماراتية، اليوم الاثنين، إن الإمارات العربية المتحدة تدعم دور منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) في تحقيق الاستقرار في أسواق النفط.

وقال وكيل وزارة الطاقة، مطر النيادي، خلال مؤتمر في أبوظبي، إن بلاده تواصل دعم دور أوبك في تحقيق الاستقرار في سوق النفط بقوة مع إيمانها بأن المنظمة مستمرة في الاضطلاع بدور حاسم في حماية مصالح الدول المنتجة للخام.

وخلال المؤتمر ذاته قال عبدالله سالم الظاهري، مدير التسويق والتكرير في شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، إن أسواق النفط ستظل متقلبة في المدى القصير، لكنها ستستعيد توازنها في النصف الثاني من هذا العام.