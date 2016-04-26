الرئيس التنفيذي لأرامكو: ارتفاع سعر النفط بنهاية العام

قال الرئيس التنفيذي لشركة النفط الوطنية العملاقة "أرامكو" السعودية، إن الشركة تتوقع تعافي أسعار الخام بنهاية السنة، مشددا على أن السعودية "ستلبي طلب المستهلكين على الدوام".



وتأتي تصريحات أمين الناصر بعد أن كشف ولي ولي العهد السعودي، رئيس المجلس الاقتصادي والتنمية، الأمير محمد بن سلمان، عن خطط طموحة لإنهاء "إدمان" المملكة للنفط، وتحويلها إلى قوة استثمارية عالمية.



وأضر تراجع أسعار الخام على مدى عامين بكبار منتجي النفط في العالم، لكن "أرامكو" تعتقد أن الانحدار شارف على الانتهاء.



وقال الناصر لـ "رويترز": "نأمل (هذا)... بنهاية السنة كما دأبنا على القول ستبدأ الأسعار بالاتجاه إلى الصعود لأن السعر الحالي في السوق غير قابل للاستمرار في المدى الطويل".



وأضاف: "ميزان العرض والطلب سيبدأ بالتغير قرب نهاية العام".



وكان الناصر قد أدلى بتصريحات مماثلة في يناير الماضي، عندما قال إن أسعار النفط المنخفضة البالغة حوالي 30 دولارا للبرميل، غير قابلة للاستمرار وإن الأسعار ستعود إلى 100 دولار في المستقبل المنظور.



وقال عندما سئل إن كانت "أرامكو" تنوي زيادة إنتاجها النفطي إن "الطاقة القصوى المستدامة ما زالت 12 مليون برميل يوميا"، وإن الشركة ستلبي دوما الطلب الإضافي.



وقال أيضاً: "سنلبي ما يطلبه الزبائن منا على صعيد المعروض. نحن مستعدون على الدوام للعمل بطاقتنا القصوى المستدامة متى تعين علينا ذلك".