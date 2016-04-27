قطر تلغي الدعم عن البنزين والديزل بدءا من مايو

قررت الحكومة القطرية رفع الدعم عن أسعار الوقود في السوق المحلية بشكل نهائي ابتداء من مايو المقبل وذلك في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة في الدولة.

وسيتم إعادة هيكلة أسعار الوقود وتعديلها بشكل شهري، بحيث تكون الأسعار مرتبطة بالسوق العالمية بشكل مباشر.

وكانت الحكومة القطرية تدعم أسعار البنزين والديزل في البلاد بشكل كبير، إلاانها رفعت الأسعار في يناير الماضي بنسبة 30%، وسط تراجع أسعار النفط، والتوقعات بتسجيل الدولة عجزا في ميزانيتها للعام الجاري بنحو 2.7% من الناتج المحلي، بحسب صندوق النقد الدولي.