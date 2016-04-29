النفط يسجل رقما قياسياً جديدا في 2016 ويتخطى 48 دولاراً

قفزت أسعار النفط، اليوم الجمعة، إلى مستوى جديد هو الأعلى في 2016 بدعم من تراجع الدولار وتقلص الإنتاج في الولايات المتحدة، على الرغم من أن زيادة إنتاج الشرق الأوسط التي تلوح في الأفق كبحت المكاسب.



وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت بسعر 48.30 دولاراً للبرميل بحلول الساعة 06:44 بتوقيت غرينتش بزيادة 16 سنتاً عن سعر آخر إغلاق، في حين ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي 24 سنتا إلى 46.27 دولاراً للبرميل وهي أعلى مستويات لعقود الخامين هذا العام.



وقال بنك الاستثمار "جيفريز" اليوم الجمعة: "السوق تدخل في توازن أفضل ونحن ما زلنا على رأينا بأن التخمة الحالية في المعروض ستتحول إلى نقص في المعروض في النصف الثاني".



لكن دويتشه بنك، قال إن الزيادة المحتملة في إنتاج الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) نتيجة للارتفاع الكبير في إنتاج إيران، وبعد الانقطاعات (في بعض الإمدادات) في العراق ونيجيريا والإمارات العربية المتحدة، قد تكبح الارتفاع الذي تحقق في الآونة الأخيرة في أسعار الخام".

وكان النفط قد صعد لمستوى قياسي منذ بداية العام، يوم الأربعاء الماضي، ليصل إلى 46.77 دولار للبرميل مرتفعا بنسبة 20% تقريبا في أبريل، مدفوعا بتراجع الدولار وأدلة على انخفاض الإمدادات الأميركية مما وضع الأسعار على مسار أقوى أداء شهري منذ أبريل الماضي.

وانهارت توقعات التوصل لاتفاق بين كبرى الدول المصدرة للنفط لتثبيت مستوى الانتاج -والتي دفعت الأسعار للارتفاع 55% منذ منتصف فبراير- قبل أسبوعين بعد فشل محاولة التوصل لاتفاق بين الدول الأعضاء في منظمة أوبك والمنتجين المستقلين.