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رويترز: إنتاج النفط الروسي ينخفض إلى 10.86 مليون ب/ي

المصدر: موسكو - رويترز
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قالت مصادر مقربة من وزارة الطاقة الروسية، اليوم الجمعة، إن إنتاج البلاد من النفط هبط إلى 10.86 مليون برميل يومياً في الفترة من الأول من أبريل حتى 28 من الشهر ذاته، مقابل 10.91 مليون برميل يومياً في مارس الماضي.

ومن المنتظر نشر البيانات الرسمية الخاصة بشهر أبريل في الثاني من مايو.

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#روسيا, #إنتاج, #نفط, #إنخفاض, #أبريل, #2016

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