قرض صيني بـ12 مليار دولار لمشروع "يامال" الروسي للغاز

قالت مصادر مطلعة إن مشروع "يامال" للغاز المسال سيحصل على قرض من بنكين صينيين بقيمة 12 مليار دولار، مقوم باليورو واليوان الصيني، بحسب وكالة "رويترز".



وتفتح الصفقة الباب أمام انطلاق المشروع الذي واجه صعوبات في تأمين التمويل بعد فرض العقوبات الغربية على شركة الغاز الروسية "نوفاتك"، أكبر شريك في المشروع، حيث حرمت تلك العقوبات الشركة من الوصول إلى أسواق الدين الغربية.



وقال أحد المصادر طالباً عدم الكشف عن هويته نظراً لأن الصفقة لم تعلن بشكل رسمي بعد، إن القروض ستكون قابلة للسداد خلال 15 عاماً، وإنها ستأتي من بنك الصادرات والواردات الصيني وبنك التنمية الصيني.



ويضم مشروع "يامال" للغاز المسال ثلاثة خطوط لإنتاج الغاز الطبيعي المسال بطاقة 5.5 مليون طن في العام لكل منهما. وسيتم تصدير إنتاج المشروع من الغاز للأسواق العالمية.



ولدى "نوفاتك" حصة قدرها 50.1% في المشروع الذي سيكون ثاني أكبر محطة للغاز الطبيعي المسال في روسيا، في حين تمتلك "توتال" الفرنسية ومؤسسة البترول الوطنية الصينية 20% لكل منهما. ووافقت "نوفاتك" الشهر الماضي على بيع حصة قدرها 9.9% لصندوق طريق الحرير الصيني.