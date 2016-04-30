النفط يصعد 20% في أبريل ويغلق فوق 48 دولارا

استقرت أسعار النفط عند الإغلاق هذا الأسبوع بعدما بلغت أعلى مستوياتها منذ بداية 2016 لكنها أنهت تعاملات أبريل مرتفعة نحو 20 بالمئة، وسجل خام برنت أكبر مكاسبه الشهرية في سبع سنوات.

وأدى تراجع الدولار وحالة التفاؤل بأن تخمة المعروض العالمي ستنحسر إلى دعم العقود الآجلة للخام لترتفع أكثر من 20 دولارا للبرميل منذ أن هبطت لأدنى مستوياتها في 12 عاما دون 30 دولارا للبرميل في الربع الأول.

ولم ينخفض سعر خام القياس العالمي مزيج برنت سوى سنت واحد عند التسوية ليصل إلى 48.13 دولار للبرميل بعدما بلغ أعلى مستوى له منذ بداية العام الحالي عند 48.50 دولار للبرميل. وصعد برنت 21.5 بالمئة في أبريل، مسجلا أكبر مكاسبه الشهرية منذ مايو 2009.

وتراجع الخام الأميركي 11 سنتا في العقود الآجلة ليصل عند التسوية إلى 45.92 دولار للبرميل بعدما بلغ أعلى مستوى له منذ بداية 2016 عند 46.78 دولار للبرميل. وزاد الخام 20 بالمئة في أبريل ليسجل أكبر مكاسبه الشهرية في عام.

وفي حين أن الأسعار لا تفصلها سوى أقل من 5 دولارات عن الوصول إلى مستوى 50 دولارا للبرميل قال بنك الاستثمار جيفريز، إن السوق تدخل مرحلة "توازن أفضل" وستشهد نقصا في المعروض في النصف الثاني من العام.

غير أن آخرين حذروا من أن موجة الصعود جاءت مدعومة بإقبال المستثمرين على بناء مراكز مضاربة كبيرة بينما لا تزال المخزونات مرتفعة، وأظهر مسح لرويترز ارتفاع إنتاج أوبك في أبريل إلى مستوى قياسي.

ورفع محللون استطلعت رويترز آراءهم توقعاتهم لسعر برنت في 2016 إلى 42.30 دولار للبرميل في المتوسط لترتفع تقديراتهم للشهر الثاني على التوالي.