إيران تحاول اختلاق حرب نفطية بمحاولة رفع الإنتاج

تتجه شركتا تكرير أوروبيتان لاستلام أولى شحناتهما من النفط الإيراني منذ رفع العقوبات عن طهران في يناير في الوقت الذي تزيد فيه إيران صادراتها من الخام في معركة لاستعادة حصتها السوقية.

وتعهدت إيران بزيادة إنتاجها عقب رفع العقوبات عنها، ورفضت المشاركة في الاجتماع الذي عقده المنتجون في أوبك وخارجها بالدوحة يوم 17 أبريل بهدف التوصل لاتفاق على تثبيت الإنتاج لتعزيز الأسعار. وعجز المنتجون عن التوصل لاتفاق في الاجتماع.

وقالت مصادر بقطاع النفط لرويترز إن شركة "إيبلوم" الإيطالية حجزت شحنة حجمها مليون برميل من الخام الإيراني تبحر بها الناقلة بويتيك باتجاه البلاد. وستكون هذه أول شحنة تصل إلى إيطاليا بعد رفع العقوبات عن طهران.