صادرات إيران لكوريا الجنوبية ترتفع لـ400 ألف برميل

نقل موقع معلومات وزارة النفط الإيرانية على الإنترنت (شانا) عن وزير النفط بيجن زنغنه قوله، اليوم الأحد، إن صادرات إيران النفطية لكوريا الجنوبية ارتفعت أكثر من أربعة أمثالها لتصل إلى 400 ألف برميل يوميا منذ رفع العقوبات الدولية عن طهران في يناير.

وعملت إيران -التي كانت تصدر أقل من 100 ألف برميل يوميا لكوريا الجنوبية قبل رفع العقوبات- على الإسراع بزيادة الإنتاج مع التركيز علي العملاء التقليديين في آسيا ولكنها تصدر شحنات لأوروبا أيضا.

ووفقا للبيانات من انرجي اسبكتس ارتفعت الواردات العالمية للخام الإيراني إلى 1.90 مليون برميل يوميا في مارس من 1.51 مليون برميل يوميا في فبراير.

كما ذكر زنغنه أن إيران وكوريا الجنوبية تعملان على حل المشاكل الخاصة بتحويل مدفوعات مبيعات الخام، في إشارة إلى استمرار إحجام البنوك الدولية عن دخول السوق الإيرانية.

ورفعت معظم العقوبات الدولية عن إيران في يناير بموجب الاتفاق النووي الذي أبرم العام الماضي، بما في ذلك تلك التي تستهدف قطاع النفط، ولكن الحظر التجاري الأميركي وبعض العقوبات الأميركية الأخرى لا تزال سارية.