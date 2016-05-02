وزير أميركي: العرض والطلب على النفط سيتوازنان خلال عام

قال وزير الطاقة الأميركي، إرنست مونيز، إنه يتوقع عودة التوازن بين العرض والطلب على النفط العالمي خلال عام تقريباً.

وبعد أن هبط لأدنى مستوياته خلال 13 عاماً في وقت سابق من العام الحالي، ارتفع خام القياس الأميركي بنحو 20% في أبريل، مع تراجع الدولار وانخفاض الإنتاج في الولايات المتحدة.

لكن متعاملين في السوق لا تزال تساورهم الشكوك تجاه مدى استمرارية الأداء القوي للخام الأميركي، في ضوء التخمة المزمنة في الإمدادات العالمية.

وقال مونيز للصحافيين، اليوم الاثنين، بعد اجتماع وزراء طاقة الدول السبع الكبرى في كيتاكيوشو بجنوب غرب اليابان: "لا أعتقد أن الارتفاع الأخير في الأسعار شيء يدفع الشركات إلى تغيير اتجاهات الاستثمار بناء عليه".

وأضاف: "عدد منصات النفط في الولايات المتحدة منخفض للغاية. تبدو إعادة التوازن بين العرض والطلب على مستوى العالم ممكنة بشدة، ونتحدث هنا عن عام تقريباً كإطار زمني. قد يغير ذلك تحركات السوق، لكن من الناحية الهيكلية من الواضح أننا سنواصل حيازة مخزونات نفط كبيرة للغاية". واستطرد قائلاً: "مازلنا نواجه خللاً".

وقال مونيز نقلاً عن توقعات وزارة الطاقة الأميركية: "من المتوقع انخفاض الإنتاج الأميركي بمقدار 600 ألف برميل يومياً خلال العام الحالي، مقارنة بمعدل الإنتاج قبل عام، حيث استجاب المنتجون لانخفاض أسعار النفط الخام".

وفيما يتعلق بسوق الغاز الطبيعي المسال، قال مونيز إن الصادرات بدأت، حيث وافقت الولايات المتحدة على شحن أكثر من 120 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي سنوياً إلى دول خارج اتفاقية التجارة الحرة.

وأضاف: "غادرت أول ست أو سبع شحنات من الغاز الطبيعي المسال خليج المكسيك إلى ثلاث دول من بينها اليابان".