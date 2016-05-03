النفط يرتفع مع هبوط الدولار لأدنى مستوى في 18 شهراً

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 1% اليوم الثلاثاء مع هبوط الدولار إلى أدنى مستوى في 18 شهراً أمام الين الياباني، الأمر الذي قد يحفز الطلب على الوقود على الرغم من أن زيادة إنتاج منطقة الشرق الأوسط كبحت المكاسب، إذ جددت المخاوف بشأن تخمة المعروض من الخام في الأسواق العالمية.

وجرى تداول العقود الآجلة لخام برنت بسعر 46.49 دولار للبرميل بزيادة نحو 0.5 دولار أو ما يعادل 1% عن سعر آخر تسوية. وارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي نحو 0.5 دولار أو أكثر من 1% إلى 45.25 دولار للبرميل.

وخسر الدولار أكثر من 7% من قيمته أمام سلة من العملات الرئيسية الأخرى هذا العام، وبلغ أدنى مستوى له في 18 شهرا أمام الين الياباني اليوم.