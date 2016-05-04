النفط يعود للاستقرار بعد تداعيات تباطؤ النمو العالمي

استقرت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد تراجعها على مدى يومين متتاليين بسبب مخاوف من أن يؤدي تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع الإنتاج في الشرق الأوسط إلى زيادة تخمة المعروض العالمي.

وجرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة عند 45.02 دولار للبرميل، بزيادة خمسة سنتات عن التسوية السابقة، وذلك بحلول الساعة 07:03 بتوقيت غرينتش، فيما ارتفع الخام الأميركي 11 سنتا إلى 43.76 دولار للبرميل.

وجاء استقرار الأسعار اليوم، بعد جلستين متتاليتين هبط فيهما برنت بنحو 7%، فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط 5% تقريبا مقارنة مع مستوياتهما في نهاية أبريل، بسبب زيادة الإنتاج في الشرق الأوسط وظهور مؤشرات جديدة على التباطؤ الاقتصادي في آسيا.

وتراجع إنتاج النفط الأميركي من الذروة التي بلغها في الصيف الماضي عند 9.6 مليون برميل يوميا إلى نحو 8.9 مليون برميل يوميا في الوقت الراهن، ما أدى لأكبر موجة إفلاس تشهدها الشركات الأميركية في تاريخها.

ورغم تراجع الإنتاج ارتفعت مخزونات الخام الأميركي بمقدار 1.3 مليون برميل يوميا في الأسبوع المنتهي يوم 29 أبريل إلى 539.7 مليون برميل، وفقا لبيانات معهد البترول الأميركي، وهو ما يكفي لتلبية الطلب العالمي لأسبوع تقريبا، لكن الطلب القوي على المنتجات المكررة خفض مخزونات الوقود والديزل وزيت التدفئة.

وفي الشرق الأوسط من المتوقع زيادة الصادرات العراقية في أبريل إلى 3.4 مليون برميل يوميا، فيما قد يعود الإنتاج السعودي إلى 10.5 مليون برميل يوميا. وتضاعفت الصادرات الإيرانية تقريبا منذ بداية العام لتقترب من مليوني برميل يوميا.