النفط يقفز بسبب حريق غابات كندا وتصاعد القتال في ليبيا

قفز النفط اليوم الخميس، بعد أن عرقل حريق غابات ضخم في كندا إنتاج النفط الرملي، في الوقت الذي يشكل فيه اشتداد القتال في ليبيا خطرا على إنتاج البلاد من الخام.

وجرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة، بحلول الساعة 06:54 بتوقيت غرينتش، بسعر 45.36 دولار للبرميل بزيادة 74 سنتا أو ما يعادل 1.7% عن سعر آخر إغلاق بعد ثلاثة أيام من تراجع الأسعار، وفقاً لـ "رويترز".

وصعد خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة 95 سنتا أو ما يعادل 2.2% إلى 44.73 دولار للبرميل.

وقال المتداولون إن سعر خام غرب تكساس الوسيط قفز بسبب حريق غابات في كندا لم تتم السيطرة عليه بعد، مما أدى إلى عرقلة إنتاج النفط في إقليم ألبرتا. وقالت السلطات إن الحريق الضخم أجبر جميع سكان مدينة فورت مكماري في غرب كندا وعددهم 88 ألفا على مغادرة منازلهم، ودمر 1600 مبنى ومن المحتمل أن يدمر جزءا كبيرا من المدينة.

وطالبت السلطات السكان بالاتجاه شمالا نحو حقول الرمال النفطية في ألبرتا، فيما أغلقت بعض خطوط الأنابيب في المنطقة كإجراء وقائي، وهو ما تسبب في تعطل الإنتاج في العديد من المنشآت على الرغم من أن حجم الانخفاض في الإنتاج لم يتضح بعد.

كما قفز سعر خام برنت بسبب تصاعد أعمال القتال في ليبيا. وحذر مسؤول ليبي في طرابلس من أن إنتاج البلاد من النفط قد ينخفض بنحو 120 ألف برميل يوميا، إذا واصلت المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي التي أسستها حكومة شرق ليبيا منع تحميل ناقلات النفط من ميناء مرسى الحريقة.

وانخفض إنتاج ليبيا النفطي بالفعل إلى أقل من الربع مقارنة بما كان عليه في العام 2011 عندما بلغ 1.6 مليون برميل يوميا.