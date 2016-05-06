النفط يهبط مع إقبال المستثمرين على جني أرباح إبريل

تراجعت أسعار النفط اليوم الجمعة، مع إقبال المستثمرين على جني الأرباح بعد صعودها 20% على مدى الشهر الأخير، وهو ما طغى على تأثير خفض الإنتاج في كندا التي شهدت حرائق غابات ضخمة عرقلت عمليات الرمال النفطية.



ونزلت أسعار النفط بنحو 1% في التعاملات الأوروبية المبكرة، ويتجه خام القياس العالمي مزيج "برنت" لتكبد أول خسائره الأسبوعية في خمسة أسابيع.



وصعد سعر برنت 64% منذ بلوغه أدنى مستوى له في نحو 13 عاماً في منتصف يناير، وارتفع 20% على مدى الأسابيع الأربعة الأخيرة.



وبحلول الساعة 08:48 بتوقيت غرينتش، تراجع "برنت" في العقود الآجلة 24 سنتا إلى 44.7 دولار للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 25 سنتا إلى 44.07 دولار للبرميل.



وتسببت حرائق الغابات في كندا في توقف طاقة إنتاجية لا تقل عن 690 ألف برميل يومياً، لكن ذلك لم يكن له تأثير كبير على السوق اليوم الجمعة.

ويضاف إلى تعطل الإمدادات في كندا استمرار انخفاض إنتاج النفط الأميركي. فقد أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن إنتاج الخام في الولايات المتحدة انخفض 410 آلاف برميل يومياً، هذا العام، و800 ألف برميل يومياً منذ منتصف 2015، في ظل معاناة المنتجين من موجة الهبوط التي نزلت بالأسعار أكثر من 70% في الفترة بين منتصف 2014 ومطلع 2016.