روسيا: مفاوضات تثبيت إنتاج النفط يجب أن تبدأ "من الصفر"

قال متحدث باسم الكرملين اليوم الجمعة، إن المفاوضات بين كبار منتجي النفط بخصوص كبح الإنتاج من أجل تعزيز أسعار الخام المتدنية، يجب أن تبدأ "من الصفر" بشكل عام.



وفشل كبار منتجي النفط في العالم ومن بينهم روسيا والسعودية في التوصل لاتفاق على تجميد مقترح لمستويات الإنتاج، أثناء اجتماعهم في الدوحة الشهر الماضي.



وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين: "بالطبع هناك الكثير من الأمور التي يجب أن تبدأ من الصفر، بعد فشل هذه العملية في الآونة الأخيرة".



وأضاف: "المسؤولون الروس وخصوصا وزير الطاقة ألكسندر نوفاك أكدا أكثر من مرة على أن الكرة ليست في ملعبنا بل في ملعب شركائنا".



وفي وقت لاحق اليوم، سيلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني في منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود.



وقال بيسكوف إنه "قد تتم مناقشة الوضع في أسواق النفط العالمية، لكن ليس من المتوقع اتفاق البلدين على تجميد مستويات إنتاج النفط".

وأضاف: "إنها عملية جماعية معقدة".