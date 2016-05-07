بالصور.. حرائق غابات كندا تتسبب بخسائر نفطية كبيرة

قالت مصادر مطلعة إن شركة "بي بي" النفطية العملاقة لن يكون بمقدورها الوفاء ببعض عقود النفط الكندي في أحدث علامة على أن تخفيضات في الإنتاج بسبب حريق للغابات تقيد الإمدادات من منطقة الرمال النفطية الشاسعة.

وأضافت المصادر أن وحدة "بي بي" الكندية أعلنت حالة "القوة القاهرة"، قائلة إن بضعة خامات من النفط الكندي لن تكون متاحة بسهولة لزبائنها طوال الفترة المتبقة من مايو. ولم يصدر على الفور تعقيب من "بي بي".

وتسبب الحريق في إجلاء 88 ألف شخص من منطقة فورت ماكموري في قلب منطقة الطاقة في إقليم ألبرتا، وأدى إلى توقف ضخ حوالي مليون برميل من النفط، أو نحو نصف إنتاج الرمال النفطية في كندا.