برنت يهوي 6% بأكبر خسارة أسبوعية في 2016

ارتفعت أسعار النفط مدعومة بتراجع الدولار في وقت سابق من الجلسة وحريق للغابات قلص إنتاج الخام من الرمال النفطية في كندا بمقدار الثلث، لكن خام برنت القياسي سجل أكبر هبوط أسبوعي في أربعة أشهر مع إقبال المستثمرين على مبيعات لجني الأرباح في أعقاب مكاسبه القوية في أبريل.

ولقيت أسعار الخام دعما أيضا من هجوم شنه متشددون على منصة لشركة شيفرون في منطقة دلتا النيجر الغنية بالنفط في نيجيريا، وهبوط آخر في عدد الحفارات النفطية في الولايات المتحدة.

وظل الدولار -الذي له تأثير ضخم على أسعار السلع المقومة بالعملة الامريكية مثل النفط- منخفضا معظم الجلسة قبل أن يتعافى في اواخر التعاملات. وتراجع الدولار بعد أن قالت الحكومة الامريكية إن أكبر اقتصاد في العالم أضاف في أبريل نيسان أقل عدد من الوظائف في سبعة أشهر وهو ما يثير شكوكا بشان احتمالات أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة قبل نهاية العام.

وأنهت عقود برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 36 سنتا أو ما يعادل 0.80 بالمئة لتسجل عند التسوية 45.37 دولار للبرميل.

وصعدت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 53 سنتا أو 0.77 بالمئة لتغلق عند 44.66 دولار للبرميل.

وينهي برنت الأسبوع منخفضا 6 بالمئة في أكبر خسارة أسبوعية منذ يناير، في حين تراجع الخام الأميركي 3 بالمئة. وجاء هذا الهبوط بعد مبيعات لجني الأرباح في أوائل الأسبوع في أعقاب المكاسب التي سجلها الخامان القياسيان في أبريل والتي بلغت أكثر من 20 بالمئة.

لكن محللين قالوا إن تخمة المعرض العالمي من الخام مازالت قائمة، وهو ما يبقي احتمال أن تشهد الأسعار المزيد من التراجع.