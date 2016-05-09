النفط يقفز وسط فقدان كندا نصف إنتاجها بسبب الحريق

قفزت أسعار النفط اليوم الاثنين بعد أن أدى حريق غابات ضخم في كندا إلى تعطيل ما يزيد على مليون برميل من الطاقة الإنتاجية اليومية إلا أن توخي المنتجين الحذر حال دون عودة الخام لمستوياته المرتفعة التي سجلها أواخر أبريل نيسان 2016.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 91 سنتا إلى 45.57 دولار للبرميل مسجلا مكاسب لليوم الرابع على التوالي بينما زاد سعر خام القياس العالمي مزيج برنت 72 سنتا إلى 46.02 دولار للبرميل.

وأبدى المسؤولون الكنديون بعض التفاؤل بأنهم بدأوا في السيطرة على حريق الغابات بعد أن ساعدت أحوال الطقس المواتية رجال الإطفاء وتحريك الرياح ألسنة اللهب صوب الجنوب الشرقي بعيدا عن فورت مكوراي بلدة الرمال النفطية.

وتعادل الطاقة المفقودة أكثر من ثلث طاقة الإنتاج اليومية المعتادة للبلاد ويصدر تقريبا كل إنتاج كندا من الخام من الرمال النفطية إلى الولايات المتحدة.

ودفع الحريق -الذي اندلع في الأول من مايو ثلاث شركات نفط كبرى للتحذير من أنها قد تعجز عن تنفيذ عدد من عقود الخام الكندي. وكان تأثير فاقد الانتاج من كندا على سوق الخام الامريكية أكبر كثيرا اذ يتجاوز سعر خام غرب تكساس الوسيط في عقود يوليو تموز سعر برنت في عقود نفس الشهر حاليا.

وأبدى المسؤولون الكنديون بعض التفاؤل بعد أن ساعدت أحوال الطقس المواتية رجال الإطفاء وتحريك الرياح ألسنة اللهب بعيدا عن فورت مكموري بلدة الرمال النفطية ولكن لم يتحدد جدول زمني لاستئناف العمل في المواقع التي أخليت.