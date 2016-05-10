أوبك: سوق النفط ستستعيد توازنها في النصف الثاني من 2016

قال محمد السادة، وزير الطاقة القطري والرئيس الحالي لمنظمة "أوبك" إن السوق النفطية في مسارها الصحيح نحو استعادة التوازن في النصف الثاني من العام الحالي.



وذكر في بيان أن "هناك زيادة في الطلب العالمي على النفط في الربع الثاني ترجع إلى الطلب على المنتجات المكررة وخاصة البنزين".



ورجح أن يتعزز هذا الاتجاه الشهر المقبل مع بداية موسم الرحلات الصيفية.

الإنتاج من خارج "أوبك"

من ناحية أخرى، شدد بنك Goldman Sachs على أن حدوث تعاف مستدام في أسعار النفط يرتبط بشكل أساسي بانخفاض مطرد للإنتاج من خارج منظمة أوبك، متوقعا بقاء الأسعار قرب مستوياتها الحالية حتى الربع الثالث من العام.

وقد رجح Goldman Sachs في مذكرة للعملاء، هبوطَ إنتاج النفط الأميركي بنحو 650 ألف برميل يوميا هذا العام، فيما كانت قد توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية مؤخرا انخفاضَه بـ 830 ألف برميل يوميا هذا العام.