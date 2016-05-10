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السعودية تبقي حجم إمدادات النفط لآسيا دون تغيير في مايو

المصدر: طوكيو - رويترز
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قالت مصادر بقطاع النفط، اليوم الثلاثاء، إن السعودية أكبر مصدر للخام في العالم، ستضخ كميات النفط المتعاقد عليها بالكامل إلى اثنين على الأقل من المشترين في آسيا في يونيو دون تغيير عن مايو.

وكانت الخطوة متوقعة، حيث تورد المملكة أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، الكميات المتعاقد عليها بالكامل لمعظم المشترين في آسيا منذ أواخر عام 2009.

وكانت شركة أرامكو الحكومية خفضت إمداداتها من الخام العربي الثقيل لبضعة مشترين آسيويين على الأقل في مايو، بينما أبقت على إجمالي الكميات المتعاقد عليها دون تغيير، وهو ما يرجع على الأرجح إلى أعمال صيانة بحقول نفطية.

لكن أحد المشترين قال إن أرامكو استأنفت الإمدادات المعتادة للخام العربي الثقيل في يونيو.

كلمات دالّة

#نفط, #امدادات, #أسواق, #اقتصاد

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