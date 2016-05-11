إدارة معلومات الطاقة: برنت إلى 76 دولارا بـ2017

توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم أن يتعافى سعر مزيج برنت في العام المقبل ليصل إلى نحو 76 دولارا للبرميل مع استمرار ارتفاع معدل الاستهلاك في السنوات القادمة.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة تراجعت على خلاف التوقعات في الأسبوع الماضي وللمرة الأولى منذ مارس الماضي.

كما انخفضت مخزونات البنزين والمقطرات أكثر من المتوقع في حين تراجعت واردات الخام.

وهبطت مخزونات الخام بمقدار 3.4 مليون برميل في الأسبوع الماضي، مقارنة مع توقعات المحللين بزيادة قدرها 714 ألف برميل.