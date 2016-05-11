ارتفاع جديد لمخزونات النفط الأميركية بـ3.4 مليون برميل

أظهرت بيانات من معهد البترول الأميركي، أمس الثلاثاء، ارتفاع مخزونات الخام بالولايات المتحدة الأسبوع الماضي، مع تدفق نحو 1.5 مليون برميل على كاشينج مركز التخزين الرئيسي بالبلاد.



وزادت مخزونات الخام بـ 3.45 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في السادس من مايو إلى 543.1 مليون، بينما كانت توقعات المحللين أن ترتفع 714 ألف برميل. وارتفعت مخزونات الخام بنقطة التسليم في كاشينج بولاية أوكلاهوما 1.46 مليون برميل.



وارتفعت مخزونات البنزين 271 ألف برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع أجرته "رويترز" تراجعها بـ 710 آلاف برميل.