مصر ترفع إنتاج 4 حقول للغاز إلى 300 مليون قدم يومياً

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية بمصر، أنها تمكنت من رفع إجمالي إنتاج 4 حقول للغاز إلى نحو 300 مليون قدم مكعبة يومياً.

وتمكنت الوزارة خلال فترة وجيزة من تنمية الكشف البترولي "نيدوكو" للغاز الطبيعي والمتكثفات بدلتا النيل في منطقة امتياز غرب أبوماضي، والذي تحقق من خلال حفر البئر الاستكشافي نيدوكو شمال غرب-2 "نورس"، حيث بدأ حفر البئر في مايو 2015 باستخدام عمليات الحفر الموجه، وقد تحقق نجاح كبير باكتشاف طبقة رمال حاملة للغاز بالكشف.

وأشار تقرير تلقته وزارة البترول المصرية من شركتي إينى وبي بي، إلى أنه نتيجة تحقيق ذلك الكشف، تم إكمال البئر ووضعه على الإنتاج من خلال شبكة الخطوط المتاحة في نهاية أغسطس 2015، بمعدلات إنتاج وصلت إلى حوالي 85 مليون قدم مكعبة يومياً، وبعد تحقيق هذا الكشف تم وضع خطة عاجلة لتنمية المنطقة ووضعها على الإنتاج في أسرع وقت ممكن، حيث تم وضع خطة لحفر عدد من الآبار التنموية والاستكشافية. بالإضافة إلى مد شبكات الإنتاج اللازمة لاستيعاب الإنتاج من المنطقة، وقد تم بالفعل البدء في حفر البئر نيدوكو شمال غرب-3 في أغسطس 2015.

وقد بدأت البئر الإنتاج منذ نوفمبر الماضي بمعدلات وصلت إلى حوالي 85 مليون قدم مكعبة يومياً، وبعد الانتهاء من حفر وإكمال البئر نيدوكو شمال غرب-3 تم البدء في حفر البئر نيدوكو شمال غرب-4 من نفس الموقع في ديسمبر 2015، لزيادة كميات الإنتاج من المنطقة، وتم البدء في حفر البئر الاستكشافي نيدوكو شمال-1 ووضعه على الإنتاج بمعدلات إنتاج وصلت إلى 50 مليون قدم مكعبة يومياً في أبريل 2016.

كما تم تحقيق نجاح آخر، وذلك بالوصول إلى الطبقة الحاملة للغاز بالبئر التنموية نيدوكو شمال غرب-4، وتم إكمال البئر واختبارها ووضعها على الإنتاج خلال شهر مايو الحالي، بكميات إنتاج تصل إلى حوالي 80 مليون قدم مكعبة يومياً.

وبذلك يكون قد تم وضع الآبار الأربع على الإنتاج بعد 8 شهور فقط، ليرتفع إنتاجها إلى أكثر من 300 مليون قدم مكعبة من الغاز يومياً، و3000 برميل من المتكثفات يومياً، وهو ما يعد إنجازاً حقيقياً نتيجة تطبيق فعال لاستراتيجية التنمية السريعة التي تم وضعها منذ تحقيق الكشف الأصلي.

ويتم حالياً عمل الدراسات الفنية اللازمة لتقييم الاحتياطي الفعلي للمنطقة، حيث تشير المعلومات المبدئية إلى احتمالية وجود مخزون بالمنطقة قد يزيد عن 1.7 تريليون قدم مكعبة من الغاز.