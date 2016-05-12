أسعار النفط على استقرار مع عودة الإنتاج الكندي

استقرت أسعار النفط دون تغير يذكر، اليوم الخميس، متأثرة بالعودة التدريجية لإنتاج النفط الرملي في كندا، في الوقت الذي تلقت فيه دعما من انخفاض غير متوقع في مخزونات الخام الأميركية، وتقلص الفجوة بين العرض والطلب في أسواق الخام.



وجرى تداول العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت بسعر 47.63 دولار للبرميل، بحلول الساعة 07:12 بتوقيت غرينتش اليوم الخميس، بزيادة ثلاثة سنتات عن سعر آخر تسوية، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط سنتا واحدا إلى 46.22 دولار للبرميل.



وقال متعاملون إن الأسواق تتعرض لضغوط من توقعات بزيادة في إنتاج النفط الرملي في كندا بعد تعطل نال من أكثر من مليون برميل يوميا من الطاقة الإنتاجية، بسبب حرائق الغابات هناك.



غير أن هبوطا غير متوقع في مخزونات الخام الأميركية إلى جانب تقلص الفجوة بين العرض والطلب في الأسواق العالمية، أعطيا دعما للأسعار بحسب ما يقول متعاملون.



وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء، إن مخزونات الخام الأميركية هبطت بواقع 3.4 مليون برميل إلى 540 مليون برميل الأسبوع الماضي، مقابل ارتفاع بواقع 714 ألف برميل في توقعات المحللين، وبواقع 3.5 مليون برميل في البيانات الأولية التي أصدرها معهد البترول الأميركي يوم الثلاثاء الماضي.