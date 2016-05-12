النزاع يكبد ليبيا خسائر نفطية بـ10 ملايين دولار يومياً

قالت المؤسسة الوطنية الليبية للنفط، اليوم الخميس، إنها ألغت شحنتي خام من برنامج تصدير مايو بسبب منع المؤسسة المنافسة التابعة للحكومة التي تسيطر على شرق البلاد، الصادرات بميناء مرسى الحريقة.



وقال محمد الحراري المتحدث باسم المؤسسة الوطنية للنفط في بيان إن "النزاع يكلف ليبيا 10 ملايين دولار يومياً"، وإن فاقد الإيرادات بلغ 120 مليون دولار حتى الآن.



وكانت المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي الموالية للحكومة التي تسيطر على الشرق، قد حاولت الشهر الماضي تصدير شحنة من النفط الخام للمرة الأولى لكن الناقلة أجبرت على العودة.



ومنذ ذلك الحين منع المسؤولون في شرق ليبيا تحميل أي ناقلة تابعة للمؤسسة الوطنية في طرابلس، والتي تتعاون مع حكومة وحدة وطنية جديدة تدعمها الأمم المتحدة من أجل إنعاش إنتاج النفط الليبي.