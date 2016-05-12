مصر تطرح مزايدة عالمية لتأمين إمدادات الطاقة

أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول عن طرح المزايدة العالمية الجديدة لعام 2016 للبحث عن البترول واستغلاله أمام الشركات المتخصصة في هذا المجال وتضم المزايدة نحو11 قطاعاً للبحث والاستكشاف في الأحواض الترسيبية.

وأوضحت وزارة البترول والثروة المعدنية بمصر، أن المزايدة الجديدة تتضمن 5 قطاعات في خليج السويس وشمال شرق أكتوبر وشمال شرق الحمد وشمال شرق رمضان وشرق بدرى وشمال عسران البحرية " و6 قطاعات بالصحراء الغربية وشمال غرب رزاق وجنوب شرق مليحة وشمال أم بركة وجنوب علم الشاويش وغرب بدرالدين وجنوب شرق سيوة ".

وقال وزير البترول المصري، المهندس طارق الملا، إن طرح المزايدة يأتي في إطار استراتيجية الدولة لتأمين إمدادات الطاقة ورؤية قطاع البترول التنفيذية لتحقيق ذلك، حيث يعد طرح المزايدات العالمية وعقد الاتفاقيات البترولية الجديدة حجر الزاوية والمحرك الرئيسي للأنشطة البترولية وزيادة الإنتاج من خلال تكثيف نشاط البحث عن البترول والغاز وتشجيع الشركات العالمية على ضخ المزيد من الاستثمارات في هذا المجال.

وأضاف أن مصر لازالت زاخرة بالفرص البترولية الجاذبة للاستثمارات في ظل ما تقوم به الدولة من تهيئة المناخ الاستثماري وتطوير البنية الأساسية وإقامة مشروعات تنموية هادفة تعمل على تحسين المستوى المعيشي ورفع معدلات النمو.

وأوضح أن تحقيق اكتشافات جديدة وتوصل بعض الشركات العاملة بمناطق البحث والاستكشاف حالياً لاكتشافات بترولية ذات احتمالات جيدة يعد أحد العوامل لتحفيز الشركات العالمية للمنافسة بقوة في هذه المزايدة وكذلك المزايدات التي يجري الإعداد لطرحها خلال العام الحالي وتضم مناطق جديدة تابعة للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" وجنوب الوادي القابضة للبترول بمناطق مصر البرية والبحرية.