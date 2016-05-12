توقعات بنمو الطلب على النفط 1.2 مليون برميل يومياً

أشارت آخر توقعات وكالة الطاقة الدولية إلى نمو الطلب العالمي على النفط بواقع 1.2 مليون برميل يومياً في 2016، مقارنة مع توقعاتها في أبريل الماضي بألا يتخطى النمو 1.16 مليون برميل يومياً، وفقاً لما نقلته "رويترز".

من ناحية أخرى، قالت الوكالة إن مخزونات النفط العالمية سترتفع بنحو 200 ألف برميل يومياً فقط في النصف الثاني من العام الجاري، مقابل 1.3 مليون برميل يومياً في النصف الأول.

من ناحية أخرى، توقعت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أمس الأربعاء، أن يتعافى سعر مزيج برنت في العام المقبل ليصل إلى نحو 76 دولارا للبرميل، مع استمرار ارتفاع معدل الاستهلاك في السنوات القادمة.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة تراجعت على خلاف التوقعات في الأسبوع الماضي، وللمرة الأولى منذ مارس الماضي.