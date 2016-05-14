الكويت: سوق النفط لا تعطي فرصة لزيادة الإنتاج

نقلت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم السبت، عن نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله قوله إن الدول المصدرة للنفط عليها تجميد الإنتاج وإن السوق لا يمكنه أن يدعم زيادة إنتاج إيران.

ونقلت الوكالة عن الجار الله قوله لوكالة (جيجي برس) اليابانية خلال زيارة يقوم بها لليابان "لا يوجد خيار سوى تجميد الإنتاج." وبسؤاله عن سياسة الإنتاج الإيرانية قال الجار الله "ينبغي لإيران التعلم من السوق... السوق لا يعطي فرصة لزيادة الإنتاج."

وأخفقت الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومصدرون آخرون خلال اجتماع في العاصمة القطرية الدوحة في 17 أبريل نيسان في التوصل إلى اتفاق لتجميد الإنتاج من أجل إعادة التوازن لسوق النفط العالمية.

وتسعى إيران لاستعادة حصتها في السوق بعد رفع العقوبات التي كانت مفروضة على طهران في العام الماضي. وترفض إيران الانضمام إلى مبادرة تجميد الإنتاج وانهار الاتفاق بعد أن صممت السعودية على مشاركة طهران.