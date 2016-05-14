مكاسب أسبوعية بـ5% تدفع النفط قرب 48 دولاراً

انخفضت أسعار النفط بعد موجة صعود استمرت ثلاثة أيام، متأثرا بارتفاع الدولار وإقبال المستثمرين على جني أرباح المكاسب التي تحققت في الآونة الأخيرة، لكن الخام ارتفع خلال الأسبوع بأكمله مدعوما بتعطل إمدادات في نيجيريا، حيث تقلص الإنتاج هناك لأدنى مستوياته في 22 عاما، وتعطل إمدادات كندية بسبب الحرائق في منطقة الرمال النفطية.

وبلغ الدولار أعلى مستوياته في أسبوعين أمام سلة من العملات الرئيسية مدعوما بتوقعات بأن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة مجددا.

وسجل إنتاج منظمة أوبك أعلى مستوى له منذ 2008 على الأقل ليبلغ 32.44 مليون برميل يوميا في أبريل/نيسان بزيادة بلغت 188 ألف برميل يوميا عن مارس/أذار وذلك وفق تقرير للمنظمة. وأشارت المنظمة إلى أن تخمة المعروض التي تعاني منها الأسواق منذ نحو عامين ربما تزيد في العام الحالي.

ونزل خام برنت 25 سنتا عند التسوية إلى 47.83 دولار للبرميل، في حين أنهى الخام الأميركي التعاملات منخفضا 49 سنتا إلى 46.21 دولار للبرميل. وخلال الأسبوع قفز برنت 5.2 بالمئة، في حين زاد الخام الأميركي 3.4 بالمئة.