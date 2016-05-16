النفط يرتفع بعد هبوط إنتاج نيجيريا والتوترات بفنزويلا

ارتفعت أسعار النفط في بداية التعاملات، اليوم الاثنين، بعد أن أدى هبوط الإنتاج في نيجيريا ومخاوف من حدوث عدم استقرار سياسي في فنزويلا إلى قلة المعروض في السوق على الرغم من أن ارتفاع إنتاج أوبك وارتفاع الدولار حدا من المكاسب.

وبلغ سعر خام برنت في التعاقدات الآجلة 48.11 دولار للبرميل في الساعة 0148 بتوقيت غرينتش بارتفاع 28 سنتا أو 0.6% عن مستواه عند آخر تسوية.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 25 سنتا أو 0.5% إلى 46.46 دولار للبرميل.

وقال محللون إن هبوط الإمدادات من منتجين مثل نيجيريا والأميركيتين والصين أدى إلى رفع الأسعار على الرغم من أنهم أضافوا إن زيادة الانتاج في مناطق أخرى حدت من المكاسب.