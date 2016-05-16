النفط يقفز بعد توقع غولدمان ساكس 50 دولارا للبرميل

رفع بنك "غولدمان ساكس" توقعاته لمتوسط سعر برميل النفط في النصف الثاني من العام الجاري إلى 50 دولاراً، من 45 دولاراً كان قد توقعها سابقاً. وعزا ذلك إلى الاضطرابات المفاجئة التي خفضت من الإنتاج لا سيما الحريق الهائل في ولاية alberta الكندية، والهجمات المتتالية على منشآت النفط في نيجيريا، وهو ما أدى إلى عجز في المعروض من النفط في الأسواق.

وقال الخبير النفطي، محمد الشطي في مقابلة مع قناة "العربية" إن اساسيات السوق النفطية بدأت تتغير، مؤكدا أن صعود الأسعار يأتي مدفوعا بالتعافي في الطلب العالمي مع تراجع الإنتاج بسبب الظروف الجيوسياسية في عدة مناطق من العالم.

وأشار الشطي إلى نمو في الطلب بمعدل 1.5 مليون برميل يوميا للنصف الأول من العام الحالي، ترافق مع تراجع انتاج فنزويلا التي تشهد قلاقل سياسية، معتبرا ان هذا يخفف من تأثير عودة النفط الإيراني للسوق.

ويتوقع "غولدمان ساكس" أن الشح في المعروض سينخفض إلى 400 ألف برميل يومياً، مع الإنتاج الإضافي من إيران والعراق وأميركا وبحر الشمال، وذلك مقارنة مع 900 ألف برميل كان قد توقعها سابقاً.

ويتوقع البنك العودة إلى تحقيق فائض في المعروض في العام 2017، ما دفعه إلى تخفيض توقعاته لمتوسط سعر النفط بالربع الأول من 2017 إلى 45 دولاراً من 55 دولارا سابقاً، على أن ترتفع الأسعار إلى 60 دولارا للبرميل مع نهاية ذلك العام. من جانب اخر يؤكد الخبير في شؤون النفط محمد الشطي للعربية.نت "بأن أوضاع السوق عموما باتت مستقرة رغم تأثير العوامل الجيوسياسية، والصراعات في المنطقة، موضحاً بأن الأوضاع بشكل عام تتجه للتعافي والتوازن، مع ارتفاع الطلب وتراجع الانتاج في نيجريا وليبيا، اضافة إلى انتاج النفط الصخري، حيث كشف وسائل اعلام عن اعلان شركات أميركية في قطاع النفط والغاز الأسبوع الماضي عن إفلاسها بحجم ديون إجمالي يصل إلى أحد 11 مليار دولار.

وبحسب شركة المحاماة Haynes & Boone أعلنت 130 شركة في هذا القطاع عن إفلاسها منذ بداية العام الماضي، بمستحقات تبلغ 44 مليار دولار، هذا الرقم يستثني الشركات التي أفلست الأسبوع الماضي.

وكان الخبير النفطي عبدالحميد العوضي، قد كشف في مقابلة مع قناة "العربية" إن سعر 80 أو 90 دولارا للبرميل هو السعر المناسب لاستقرار شركات النفط وحمايتها من الإفلاس، معتبرا الأسعار الحالية بين 40 و50 دولارا خطرة جدا بخاصة على شركات النفط الصخري الأميركي.

وأضاف أن الأسعار مرتبطة بمشاريع النفط الكبيرة، مثل المصافي والصناعات البتروكيماوية، موضحا أن الأسعار الحالية لا تعطي حافزا على ضخ الاستثمار في استخراج النفط.