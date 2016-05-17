توقعات بتراجع النفط الصخري الأميركي للشهر الثامن

توقعت الحكومة الأميركية تراجع إنتاج الولايات المتحدة من النفط الصخري للشهر الثامن على التوالي في يونيو، مع تفاقم الضغوط الناجمة عن انهيار أسعار الخام لعامين.

وقالت إدارة معلومات الطاقة في تقرير صدر أمس الاثنين، إنه من المتوقع تراجع الإنتاج الإجمالي بنحو 113 ألف برميل يومياً إلى 4.85 مليون برميل يومياً.

وانخفضت أسعار النفط بنحو 60% عن ذروة منتصف 2014، ما يدفع المنتجين إلى تقليص الإنفاق الرأسمالي وتسريح آلاف العمال.

وقالت إدارة المعلومات إنه من المتوقع تراجع إجمالي إنتاج الغاز الطبيعي للشهر السادس على التوالي في يونيو، ليصل إلى 46 مليار قدم مكعبة يوميا، وهو ما سيكون أدنى مستوى منذ يوليو 2015. وسيقل ذلك بنحو 0.5 مليار قدم مكعبة يوميا عن مايو، مما يجعله أكبر انخفاض شهري منذ مارس 2013.