النفط يحقق المكاسب والأميركي في أعلى مستوى منذ 7 أشهر

ارتفع النفط في العقود الآجلة للجلسة الثانية على التوالي اليوم الثلاثاء وصعد الخام الأمريكي لأعلى مستوياته في سبعة أشهر مع تركيز السوق على حالات تعطل الإمدادات التي دفعت جولدمان ساكس لإصدار تقديرات متفائلة للأسعار في الأمد القريب بعد تشاؤمه لفترة طويلة.

وبحسب "رويترز" فقد حققت أسعار النفط الخام مكاسب في معظم جلسات الأسبوعين الأخيرين بفضل حالات تعطل للإمدادات في نيجيريا وفنزويلا وغيرهما وهبوط الإنتاج الأمريكي وتراجع إمدادات الخام الكندي بعد اندلاع حرائق في منطقة الرمال النفطية في ألبرتا. وزاد سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي في العقود الآجلة 67 سنتا إلى 48.39 دولار للبرميل، مسجلا أعلى مستوى له منذ أكتوبر.

وارتفع سعر خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة 37 سنتا إلى 49.34 دولار للبرميل مقتربا من أعلى مستوى له في ستة أشهر البالغ 49.47 دولار للبرميل الذي سجله أمس، وقالت أمريتا سين المحللة لدى انرجي اسبكتس في مذكرة بحثية إن حالات تعطل الإنتاج في مايو، ستوقف إنتاج 3.2 مليون برميل من النفط يوميا في المتوسط.

ودفعت حالات تعطل الإنتاج جولدمان ساكس إلى تغيير توقعاته لسوق النفط جذريا. ويتوقع البنك الأميركي حاليا أن يصل سعر الخام الأميركي إلى 50 دولاراً للبرميل في النصف الثاني من 2016 بعدما حذر لفترة طويلة من وصول المخزون العالمي إلى الطاقة القصوى وانهيار أسعار النفط مجددا لتصل إلى 20 دولارا للبرميل. وتلقت سوق النفط دعما أيضا بعدما قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية إن من المتوقع أن ينخفض إنتاج النفط الصخري في يونيو للشهر الثامن على التوالي. وأظهر تقرير الإدارة الصادر أمس أن من المتوقع أن ينخفض الإنتاج الصخري بنحو 113 ألف برميل يوميا إلى 4.85 مليون برميل يوميا مع استمرار تضرر ربحية شركات الحفر بسبب موجة هبوط الأسعار التي بدأت منذ نحو عامين.