"أرامكو بين زمنين": وثائقي خاص تعرضه "العربية" اليوم

تعرض قناة العربية اليوم الخميس تحقيقاً خاصاً حول شركة أرامكو السعودية، وبدأت القناة بث عرض ترويجي يكشف عن مراحل تأسيس الشركة وتطورها، كما يكشف التقرير الموثق "أول دخول لوسيلة إعلامية عربية وعالمية، لكواليس أرامكو حيث تجولت كاميرا العربية لأول مرة في حقول البترول السعودية في صحراء الربع الخالي والخليج العربي، ليتابع مراحل التنقيب عن النفط وإنتاجه.

ويأتي تحقيق "أرامكو بين زمنين" في الوقت الذي أعلنت فيه السعودية نيتها طرح حصة من الشركة للاكتتاب العام بحلول 2018، في اكتتاب سيكون الأكبر في العالم، وستكون بعده أرامكو الشركة المدرجة الأعلى قيمة في أسواق المال حول العالم. وفي الوقت ذاته بدأت هذه الشركة العملاقة اتجاها نحو طريق التحول إلى شركة طاقة وكيميائيات متكاملة، ربما الأكبر في العالم، في هذه الشركة قد تبدو طبيعة العمل مختلفة عن بقية قطاعات الأعمال في السعودية، حيث تمكنت من تحويل صحراء المملكة وبحرها لفضاء تملأه الفرص، كما يواجه موظفوها تحديات التعامل مع الطبيعة، لكنهم أهل هذه الأرض، الفتهم وألفوها منذ زمن بعيد.

مع أرامكو بدأت ملامح النهضة الجديدة أكثر وضوحاً، في مسيرة المملكة حيث ساهمت الشركة في لعب دور فعال في التنمية، كان لها دور مباشر في تدشين عدد من مشاريع البنية التحتية، وتقديم الخدمات التي لا تزال عالقة في عقول السعوديين، آنذاك ، وفي مسيرة أرامكو سيكشف التقرير كيف تمكنت السعودية من رفع إنتاجها من الغاز ما بين 1982 و2016 بنحو 70% ليصل إلى 12 مليار قدم مكعبة قياسي من الغاز يومياً، حالياً تعمل السعودية على مضاعفة هذه الانتاج ليصل إلى 23 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم خلال العقد القادم .

يشار إلى أن ولي ولي العهد السعودي ورئيس مجلس الاقتصاد والتنمية الأمير محمد بن سلمان كان قد أطلق الشهر الماضي رؤية السعودية 2030، وتضمنت الرؤية برنامج التحول في شركة أرامكو الذي سيحولها من شركة متخصصة في النفط والغاز إلى شركة الطاقة الأكبر في العالم، ويأتي هذا البرنامج في الوقت الذي تستهدف المملكة فيه تنويع مصادر الدخل والتحول من الاعتماد على البترول كمصدر أساسي للدخل في المملكة.

ومن المنتظر أن تحول الحكومة السعودية حصتها في أرامكو بعد الاكتتاب إلى صندوق الاستثمارات العامة، ليكون المالك للشركة، وبذلك سيكون الصندوق هو الاعلى قيمة في العالم، ويتحول دخل الخزينة السعودية تقنياً من الاعتماد على البترول إلى الاعتماد على الاستثمار.

وتعرض العربية تحقيق "أرامكو بين زمنين" مساء الخميس 19 مايو 2016 في تمام السابعة مساء بتوقيت السعودية. وهو من إعداد الزميل عقيل بوخمسين.