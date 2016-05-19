النفط يهبط مع صعود الدولار بعد نشر محضر اجتماع"الفيدرالي"

تراجعت أسعار النفط من أعلى مستوياتها هذا العام مرتدة عن جلستين من المكاسب مع تضررها من قفزة للدولار الامريكي بعد أن أشار مجلس الاحتياطي الاتحادي إلى أنه قد يزيد أسعار الفائدة الشهر القادم.



وفي وقت سابق من الجلسة إقتربت أسعار عقود خام القياس العالمي مزيج برنت وخام القياس الامريكي غرب تكساس الوسيط من 50 دولارا للبرميل بعد أن أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الامريكية انخفاضا كبيرا في مخزونات البنزين والمشتقات الوسيطة.



لكن بعد نشر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي لشهر أبريل في اواخر جلسة التداول قفز الدولار أمام سلة من العملات الرئيسية وتراجعت أسعار النفط عن مكاسبها وإتجهت للانخفاض.

وأنهت عقود برنت لأقرب إستحقاق جلسة التداول منخفضة 35 سنتا لتسجل عند التسوية 48.93 دولار للبرميل. وفي وقت سابق من الجلسة قفز برنت إلى 49.85 دولار وهو أعلى مستوى له منذ نوفمبر .



وأغلقت عقود الخام الامريكي منخفضة 12 سنتاً إلى 48.19 دولار للبرميل بعد أن وصلت إلى 48.95 دولار وهو أعلى مستوى لها منذ منتصف اكتوبر.



يذكر أن محضر الاجتماع الاخير للفدرالي أشار إلى أنه من المرجّح رفع اسعار الفائدة في يونيو المقبل، وذلك إذا أظهرت البيانات الإقتصاديّة نموّا قوياً في الربع الثاني من العام، وزيادة في التضخم الى جانب تحسن سوق العمل.