موسكو تتوقع متوسط سعر النفط بين 40-50 دولاراً في 2016

قال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، اليوم الجمعة، إن إنتاج النفط العالمي يفوق الطلب حالياً بواقع نحو 1.5 مليون برميل يومياً، مضيفاً أنه يتوقع أن يتراوح متوسط سعر الخام بين 40 و50 دولاراً للبرميل هذا العام.



وأضاف وزير الطاقة الروسي أن بلاده مستعدة لدراسة المشاركة في أي محادثات تجريها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، لكنها لم تتلق أي اقتراح في هذا الشأن حتى الآن.

من ناحية أخرى، أشار إلى أن مجموعة النفط الحكومية "زاروبزنفت" تتطلع للاستثمار في بعض الأصول المملوكة لشركة" بتروناس" الحكومية الماليزية للنفط.