النفط يغلق دون 49 دولاراً بضغط من قوة الدولار

تراجعت أسعار النفط بعد أن شجع صعود الدولار المستثمرين على مبيعات لجني الأرباح للاستفادة من ثاني أسبوع من المكاسب في سوق الخام التي مازالت تركز على تقييم التأثير المحتمل لتعطلات غير مقررة في الإمدادات على تخمة عالمية عنيدة.

وقفز الدولار إلى أعلى مستوى في أكثر من ثلاثة أسابيع أمام الين الياباني وسجل ثالث أسبوع من المكاسب مع تزايد التوقعات بأن البنك المركزي الأميركي سيرفع أسعار الفائدة هذا الصيف، بحسب رويترز.

ويجعل الدولار عقود النفط المقومة بالعملة الأميركية أكثر تكلفة على حائزي العملات الأخرى.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول منخفضة 9 سنتات لتسجل عند التسوية 48.72 دولار للبرميل، بينما تراجعت عقود الخام الأميركي 41 سنتا لتغلق عند 47.75 دولار للبرميل.

وسجل النفط ثاني أسبوع على التوالي من المكاسب مع ارتفاع الانقطاعات المفاجئة في الإمدادات إلى أعلى مستوى لها في خمس سنوات على الأقل بسبب حرائق غابات في كندا وانخفاضات في إنتاج الخام في نيجيريا وليبيا وفنزويلا.

وينهي الخام الأميركي الأسبوع على مكاسب قدرها 3.3 بالمئة، بينما ارتفع برنت 1.7 بالمئة.