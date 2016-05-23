إيران تصر على رفع مستويات تصدير النفط

نقلت وكالة أنباء "مهر" عن نائب وزير النفط الإيراني، ركن الدين جوادي، قوله إن بلاده لا تعتزم تثبيت مستويات إنتاج وتصدير النفط، إذ تسعى طهران لزيادة الصادرات للمستوى الذي كانت عليه قبل العقوبات.



وصرح جوادي وهو أيضا رئيس شركة البترول الوطنية الإيرانية للوكالة أمس الأحد بأنه "في ظل الظروف الحالية لم تضع الحكومة أو وزارة النفط أي سياسة أو خطة لشركة البترول الوطنية الإيرانية لوقف زيادة إنتاج النفط وصادراته".



وقال: "في الوقت الحالي تبلغ صادرات الخام الإيراني بعد استبعاد مكثفات الغاز مليوني برميل يومياً. وستصل طاقة تصدير الخام الإيراني إلى 2.2 مليون برميل في منتصف الصيف".



ومن المقرر أن تعقد منظمة "أوبك" اجتماعا في الثاني من يونيو المقبل، وكانت خطط إبرام اتفاق بين منتجين من أعضاء المنظمة ومن خارجها لدعم الأسعار عن طريق تثبيت الإنتاج، قد انهارت في أبريل الماضي، عندما طالبت السعودية إيران بالانضمام إليها.



وتراجعت صادرات إيران النفطية كثيرا جراء العقوبات الغربية، ومنذ رفع العقوبات في يناير، عقدت طهران العزم على زيادة الصادرات مرة أخرى ما يجعل التوصل لحل وسط مع السعودية شبه مستحيل.