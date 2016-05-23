النفط يهبط بسبب الدولار ووفرة المعروض العالمي

هبطت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية اليوم الاثنين، بعد تأثرها بارتفاع الدولار وعلامات على وفرة المعروض العالمي من النفط الخام، حتى مع ارتفاع عمليات توقف مفاجئ في الإمدادات إلى أعلى مستوى لها خلال ما لا يقل عن خمس سنوات.

وفي علامة أخرى على وفرة المعروض استقر عدد الحفارات التي تديرها شركات الحفر الأميركية الأسبوع الماضي لأول مرة هذا العام.

وهبطت أسعار التعاقدات الآجلة لخام برنت 14 سنتا إلى 48.58 دولار للبرميل في الساعة 01:54 بتوقيت غرينتش، بعد هبوطه تسعة سنتات عند إغلاق الجلسة السابقة.

وهبطت أسعار التعاقدات الآجلة للخام الأميركي 25 سنتا إلى 48.16 دولار للبرميل، بعد هبوطه 41 سنتا عند إغلاق جلسة التعامل السابقة.

وهبط مؤشر الدولار بشكل طفيف في بداية التعامل اليوم الاثنين، بعد ارتفاعه لثالث أسبوع على التوالي الأسبوع الماضي.

وجاء هذا في الوقت الذي ارتفع فيه سعر الخام الأميركي 3.3% الأسبوع الماضي، في حين ارتفع سعر برنت 1.7% بعد ازدياد عمليات توقف مفاجئة للإمدادات إلى أعلى مستوى لها منذ العام 2011 على الأقل، بسبب حرائق الغابات في كندا وخسائر في نيجيريا وليبيا وفنزويلا.

ولكن المعروض العالمي من النفط ما زال يفوق الطلب بنحو 1.5 مليون برميل يوميا، بحسب ما قاله وزير الطاقة الروسي الكسندر نوفاك يوم الجمعة.