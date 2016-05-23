تدشين مصنع سعودي-كويتي-كوري للبتروكيماويات

ذكرت تقارير إخبارية أنه تم الانتهاء من أعمال التشييد في مصنع بتروكيماويات باستثمارات سعودية وكويتية وكورية جنوبية في كوريا الجنوبية حيث جرى الاحتفال بتدشين المصنع الجديد لإنتاج البروبيلين في مدينة أولسان على بعد 414 كلم من جنوب شرقي العاصمة الكورية الجنوبية سول.

وأشارت وكالة الأنباء الكويتية إلى أن المشروع مقام باستثمارات قيمتها تريليون وون ما يعادل 844 مليون دولار، ويحمل اسم شركة "إس كيه أدفانس" ومملوكة لكل من "إس كية جاز" الكورية الجنوبية وشركة "أدفانس للبتروكيماويات" السعودية وشركة "صناعة الكيماويات البترولية" الكويتية.

وقال وزير التجارة والصناعة والطاقة الكوري الجنوبي جو هيونج هوان، إن شركة "إس كي أدفانس" تعتبر نموذجاً ناجحاً للتعاون في الاستثمار بالاستفادة من المميزات لكل من الدول الثلاث، مضيفا أن الوزارة ستسعى لتوسيع التعاون بين الدول الثلاث.

ومن المقرر أن ينتج المصنع حوالي 600 ألف طن من البروبيلين سنويا من خلال إزالة الهيدروجين من البروبان، ومن المخطط أن يصدر 75% أي450 ألف طن من إنتاجه الإجمالي إلى الصين.

وكانت شركة إس كيه جاز قد سعت لجذب الاستثمار من الخارج من أجل تعزيز القدرة التنافسية، ونجحت في جذب220 مليون دولار من شركة أدفانس للبتروكيماويات السعودية وشركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية.