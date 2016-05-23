واردات الصين من نفط روسيا في أعلى مستوياتها

أظهرت بيانات الجمارك اليوم الاثنين، أن واردات النفط الصينية من روسيا قفزت 52.4% في أبريل، مقارنة مع مستواها قبل عام، لتصل إلى مستوى قياسي عند 1.17 مليون برميل يوميا.



ويقارن هذا مع المستوى القياسي السابق عند 1.13 مليون برميل يومياً، الذي سجلته الصين في ديسمبر.



وتراجعت واردات أبريل من السعودية بنسبة 21.8% عن مستواها قبل عام لتصل إلى مليون برميل يومياً، ولكنها زادت عن 936 ألفا و500 برميل يوميا في الشهر السابق.



وهبطت واردات الصين من إيران 5.1% في أبريل عن مستواها قبل عام إلى 671 ألفا و176 برميلا يومياً. ويقارن هذا المستوى مع 590 ألفا و830 برميلا يوميا في مارس.