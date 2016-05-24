مستوى قياسي لصادرات النفط العراقية قرابة 4 ملايين برميل

ذكرت شبكة الإعلام العراقي نقلا عن مسؤول في قطاع النفط أن إجمالي إنتاج البلاد من الخام وصل إلى 4.7 مليون برميل يومياً، وأن الصادرات سجلت رقما قياسيا بلغ 3.9 مليون برميل يوميا، وفقاً لما نقلته "رويترز".



وبحسب موقع الشبكة، قال وكيل وزارة النفط العراقية فياض نعمة إن "هذا الحجم من الإنتاج يشمل إنتاج إقليم كردستان العراق شبه المستقل شمال البلاد والإنتاج من كركوك".



وأضاف أن زيادة الإنتاج جاءت من حقلي اللحيس وارطاوي في جنوب البلاد.