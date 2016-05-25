فرنسا تلجأ لمخزونها النفطي الاستراتيجي بعد أزمة المصافي

قال الاتحاد الفرنسي للصناعات النفطية، اليوم الأربعاء، إن فرنسا بدأت في استخدام مخزون النفط الاستراتيجي لمواجهة أزمة توقف الإنتاج في بعض مصافي التكرير بسبب احتجاجات عمالية.

وصرحت كاثرين إينك، المتحدثة باسم الاتحاد قائلة: "نعم سحبنا كمية صغيرة من المخزون. وافقت الحكومة على هذا، والحكومة فقط هي التي يمكنها إصدار مثل هذا الأمر".

وقال رئيس الاتحاد فرانسوا ديسوس لإذاعة آر.ام.سي، إن "القطاع استخدم المخزون الاستراتيجي على مدار يومين".

وأضاف: "نستخدم يوميا ما يعادل استهلاك يوم. وعلى أسوأ التقديرات إذا ظل الوضع شديد التوتر يمكننا أن نفعل ذلك لثلاثة أشهر".