النفط يتخطى حاجز 50 دولاراً للمرة الأولى في 7 أشهر

صعدت أسعار النفط أثناء التعاملات الآسيوية اليوم الخميس، دافعة عقود برنت لتتخطى مستوى 50 دولاراً للبرميل للمرة الأولى في حوالي سبعة أشهر، بعد أن أظهرت بيانات حكومية أن مخزونات الخام في الولايات المتحدة سجلت هبوطا أكبر بكثير من المتوقع الأسبوع الماضي.



ولقي النفط دعما أيضا من صعود أسواق الأسهم العالمية، لكن المكاسب يقيدها بقاء الدولار الأميريكي قرب أعلى مستوى في ثمانية أسابيع أمام سلة من العملات الرئيسية.



وارتفعت عقود برنت لأقرب استحقاق 36 سنتا إلى 50.10 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ الرابع من نوفمبر، بعد أن أنهت الجلسة السابقة على مكاسب بلغت 1.13 دولار، وفقاً لـ "رويترز".



وصعدت عقود الخام الأميركي 32 سنتا إلى 49.88 دولار للبرميل، بعد أن أغلقت الأربعاء، مرتفعة 94 سنتا.



وقالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية أمس الأربعاء، إن مخزونات النفط التجارية في الولايات المتحدة هبطت 4.2 مليون برميل إلى 537.1 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 20 مايو، وهو أكبر هبوط في سبعة أسابيع.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى انخفاض قدره 2.5 مليون برميل.