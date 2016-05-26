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أرامكو تخطط لرفع إنتاج حقل "شيبة" إلى مليون برميل يوميا

المصدر: دبي - رويترز
أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو"
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نقلت صحيفة الشرق الأوسط السعودية عن أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة "أرامكو"، قوله إن الشركة تعتزم رفع إنتاج حقل شيبة من النفط إلى مليون برميل يومياً خلال الأسبوعين المقبلين.

كما نقلت الصحيفة عن الناصر قوله خلال لقاء مع وسائل إعلام سعودية، إنه يتوقع أن "ترتفع أسعار النفط بشكل تدريجي في الوقت الذي تتقلص فيه الفجوة بين العرض والطلب".

وأضاف الرئيس التنفيذي لـ "أرامكو" أن الشركة لديها منصة استكشاف في البحر الأحمر، وتنظر للاستثمار هناك على مدى 50 سنة.

كلمات دالّة

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