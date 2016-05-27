أرامكو: اكتشفنا حقولا جديدة وسنواصل الاستثمار في الطاقة

قال وزير الطاقة السعودي الجديد خالد الفالح، إن شركة "أرامكو" اكتشفت حقولا جديدة للنفط والغاز العام الماضي، وإن المملكة ملتزمة بمواصلة الاستثمار في قطاع الطاقة بها لتغطية الطلب المستقبلي.

وأشار الفالح الذي جرى تعيينه وزيرا للطاقة والصناعة والثروة المعدنية في السابع من مايو إلى جانب منصبه كرئيس لمجلس إدارة "أرامكو"، إلى أن "الشركة حققت مستويات قياسية من إنتاج النفط والغاز على الرغم من تدني أسعار الخام".

وقال أيضاً في التقرير السنوي لشركة "أرامكو" عن سنة 2015، إن "تراجع الاستثمارات من قبل منتجي الطاقة يثير المخاوف حول ظهور دورة أخرى من نقص المعروض، ومن ثم تعريض الأسواق لدرجة أكبر من التقلبات".

وأضاف: "وتبقي المملكة على التزامها بمواصلة الاستثمار في الطاقة الهيدروكربونية، من أجل تلبية الطلب المستقبلي وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في المملكة وحول العالم".

وتعد تصريحات الفالح إشارة جديدة إلى أن المملكة العربية السعودية -أكبر مصدر للنفط في العالم- لا تنوي تقييد الإنتاج في ظل المنافسة على الحصة السوقية بين كبار المنتجين.

وقالت الشركة التي تعد الأكبر في قطاع النفط العالمي والتي تستعد للإدراج في البورصة لبيع جزء صغير من أسهمها، إنها اكتشفت ثلاثة حقول نفط جديدة وهي حقل فسكر البحري قبالة الخليج بالقرب من حقل البري، وحقل جناب الواقع شرق حقل الغور، وحقل المقام الواقع في شرق الربع الخالي.

كما اكتشفت الشركة حقلين للغاز غير المصاحب وهما حقل إدمي الواقع غرب حرض، وحقل مروج في الربع الخالي، بحسب تقرير الشركة.

وضخت "أرامكو" 10.2 مليون برميل يوميا في المتوسط في 2015، وهو رقم قياسي غير مسبوق. وبلغ متوسط حجم صادراتها 7.1 مليون برميل يوميا ارتفاعا من نحو 6.8 مليون برميل يوميا في 2014.

وقالت "أرامكو" في تقريرها السنوي إنها "ظلت المورد الأساسي للخام إلى ست دول آسيوية هي الصين واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان والفلبين والهند. وحصلت آسيا على 65% من صادراتها النفطية الإجمالية ارتفاعا من 62.3 % في العام السابق".

وأضافت الشركة أن صادراتها لأسواق الولايات المتحدة حافظت على مستوى مليون برميل يوميا، على الرغم من المنافسة مع النفط الصخري.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"أرامكو" أمين الناصر في مقابلة مع "رويترز" أمس الخميس، إن "الشركة تعزز حصتها السوقية وتمضي قدما صوب تحقيق معدلات كفاءة أعلى".

وفي إطار السعي لتعظيم الإيرادات وزيادة الحصة السوقية، تقوم "أرامكو" ببناء مصاف جديدة لتأمين اتفاقيات طويلة المدى لبيع خامها.

وقالت الشركة إن متوسط إنتاجها من النفط الخام والمكثفات الموجه للمصافي "في المشاريع المشتركة المحلية والمملوكة بالكامل لأرامكو السعودية" ارتفع 9% عن مستويات 2014، وعزت الجزء الأكبر من تلك الزيادة إلى التشغيل التجريبي لمصفاة ساتورب وبدء التشغيل الكامل لمصفاة ياسرف.

وزادت صادرات‭ ‬الشركة من منتجات التكرير 38% العام الماضي.

وقالت "أرامكو" إنها واصلت برنامجها الخاص بالتنقيب في المياه الضحلة في البحر الأحمر، وإن مساعيها في مجال الغاز غير التقليدي اكتسبت مزيدا من الزخم في 2015.

وأضافت الشركة أن الاكتشافات والإضافات الجديدة أسهمت في المحافظة على احتياطيات النفط الخام في المملكة عند 261.1 مليار برميل في 2015، ورفع إجمالي احتياطيات الغاز إلى 297.6 تريليون قدم مكعبة قياسية.