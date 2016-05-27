الإضراب يعطل 38 ناقلة في أكبر موانئ فرنسا النفطية

قالت متحدثة باسم سلطة الموانئ في فرنسا اليوم الجمعة، إن نحو 38 ناقلة نفط أصبحت عالقة في ميناء فوس لافيرا النفطي جنوب فرنسا، وهو الأكبر في البلاد.



وأشارت المتحدثة إلى أن من بين الناقلات 25 ناقلة في مرفأ الميناء ارتفاعا من 12 ناقلة في اليوم السابق، في حين تنتظر 13 ناقلة أخرى على رصيف الميناء.



وفي الظروف الطبيعية لا يتجاوز عدد الناقلات التي تنتظر في المرفأ الخمس ناقلات، في حالة وجود جدول تشغيل مزدحم.



وقال مسؤول في قطاع الموانئ إن عدد الناقلات التي تنتظر في ميناء لو هافر شمال البلاد بلغ 11 ناقلة في المرفأ، وخمس ناقلات على الرصيف.



وتهدف الإضرابات المتناوبة التي تنظمها اتحادات عمالية في فرنسا إلى إجبار الحكومة على سحب خطة للإصلاح، وقد أدت إلى إغلاق بعض المصافي وحصار مستودعات بترول وتعطل إمدادات الوقود.