"شل": هوامش التكرير ستظل تحت ضغط

ذكر موقع إخباري اليوم الجمعة، أنه من المتوقع أن تظل هوامش التكرير بشركة "شل" تحت ضغط بسبب التعافي الضعيف في الطلب على النفط.

ونقل موقع "ذا إيدج ماركتس" عن رئيس شركة شل ريفاينينج (إس.آر.سي)، داتوك لين لو، قوله بعد الاجتماع السنوي العادي أمس الخميس، إن "هامش التكرير بالشركة تراجع عن مستوى الذروة الذي بلغ سبعة دولارات للبرميل في المتوسط خلال 2015، إلى نحو 4.96 دولار للبرميل في الربع الأول من هذا العام"، بحسب ما نقلته "رويترز".

وأضاف لو: "نتوقع أن يظل الهامش تحت ضغط إذا لم يرتفع الطلب لكن سعر النفط مستمر في التعافي".